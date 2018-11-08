Sonbahar dostluk turnuvası başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları ve BASKİ'den iki takımın katılımıyla gerçekleşecek olan 2018 “Sonbahar Halı Saha Futbol Turnuvası” kura çekimleri gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden 14 daire başkanlık takımı, BASKİ'den de 2 takım olmak üzere toplam 16 daire başkanlığı arasında yapılacak dostluk turnuvası kura çekimleri; kurallar, ödül belirleme ve değerlendirme amaçlı kurulan komitenin başkanı Halil Alpcan ve başkan yardımcısı Mutlu Tanrıkulu'nun konuşmalarıyla başladı. Dörtlü gruplara ayrılarak yapılan kura çekimleriyle takımlar eşleştirildi. Belediyede çalışan personelin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla planlanan Sonbahar Turnuvası sonunda birinci, ikinci, üçüncü, en centilmen takım ve gol krallığı ödülleri verilecek. Turnuva 12 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak olup, ilk maç Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı takımı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı takımı arasında yapılacak.