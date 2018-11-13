Sorun olan altgeçite çözüm

Dursunbey'in Selimağa mahallesinde ana yol ve iki mahalleyi bir birine bağlayan alt geçitte yaşanan sel ve yol seviyesi sorunu Dursunbey Belediyesi tarafından gideriliyor.

Selimağa mahallesinde Karayolları tarafından yapılan ve ana yolu yapan firmanın değişmesi sonrası sürüncemeye giren alt geçidin düzenleme çalışmalarına Dursunbey Belediyesi el attı. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan teknik ekip ile birlikte hafta sonu alt geçitte inceleme yaptı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bahçavan, burada yol seviyesinin çok düşük olduğu için araçların dönüşlerde sıkıntı yaşadığını söyledi. Ayrıca kapanan giderler sebebi ile burada sel sorunu yaşandığını söyleyen Başkan Bahçavan mahallelinin büyük sorunu olan bu duruma el attıklarını söyledi. Başkan Bahçavan; “Selimağa mahallemiz ile Çatalçam mahallemizi bağlayan yolda Karayolları bir çalışma yapmıştı. Daha önce burada bir köprü vardı. Köprünün ardından alt geçit yapıldı. Alt geçitte yapılan bir hatandan özellikle kot farkından dolayı giriş ve çıkış yolunda kot farkı oluşmuş. Burası aslında karayollarına ait. Fakat tabi bu yolda çeşitli şanssızlıklar yaşandı. Bizde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, bir çalışma başlattık. Bu menfezin içinde sürekli çamur ve su birikiyor. Eleştiri oklarıda bizim üzerimizdeydi. Bizde Devlette devamlılık vardır düsturu ile bu sorunu çözmek için çalıma başlattık” dedi.

Bir hafta sürecek olan çalışmaların ardından yol geçişleri de genişletilerek yeniden trafiğe açılacak.