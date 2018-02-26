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26 Şubat 2018 17:17

Sosyal medyadan veda etti, göğsünden vurulmuş olarak bulundu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir posta dağıtıcısı, göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Sosyal medyadan veda etti, göğsünden vurulmuş olarak bulundu

26 Şubat 2018 17:17


Evli ancak ailesinden ayrı yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki Ömer Ü’nün PTT lojmanında tek başına yaşadığı, sabah saatlerinde işe gitmeyince mesai arkadaşları tarafından arandığı bildirildi. Ancak ısrarlı aramalara rağmen telefonu cevap vermeyince, mesai arkadaşları bu kez polise haber verdi.


Bunun üzerine Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ömer Ü’nün PTT lojmanındaki dairesine girdiklerinde, cansız bedeni ile karşılaştı. Av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş bir halde koltukta yatar halde bulunan Ömer Ü’nün cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


3 gün sonra doğum gününü kutlaması beklenirken, bir anda ölüm haberini alan Ömer Ü’nün mesai arkadaşları yasa boğuldu. Son dönemlerde ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen Ömer Ü’nün önceki gece sosyal paylaşım sitesinde, ’Beni tanıyan bütün arkadaşlardan helallik isteyebilir miyim? Benden yana bir hakkım varsa helal olsun’ yazdığı belirlendi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.




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