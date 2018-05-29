“Sözümüzü tutacağız, oyunu bozacağız”

Hasan Demiraslan, Türkiye’nin üzerindeki oyunu efeler diyarı Edremitlilerin desteğiyle bozacaklarını söyledi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, öncülüğünde yürütülen 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri saha çalışması Edremit’te devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü ve çok sayıda partilinin katıldığı seçim gezisi kapsamında, Edremit’te Pazartesi Pazarını gezen ve Akçay Mahallesinde esnafla buluşan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, Gazicelal Mahallesinde gece mitingi düzenledi. Başkan Demiraslan, gelen talepler üzerine birçok vatandaşa parti rozeti taktı.

Edremit’te vatandaşlara seslenen İl Başkanı Hasan Demiraslan, Pazar günü Balıkesir’de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edremitlilere selamını ileterek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Şer ittifaklarının, 17/25 Aralık, Gezi Parkı,15 Temmuz ve çukur siyasetinde olduğu gibi yeniden birleştiğine dikkat çeken Başkan Demiraslan, ekonomi alanındaki oyunlarla ahlaksızca saldırmalarına rağmen 24 Haziran’da sandıkta gereken cevabı alacaklarını söyledi. Demiraslan, “Bütün ihanet şebekeleri, güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye saldırıyor. Onların bir ufukları yok, bir vizyonları yok, bir projeleri yok, bildikleri tek şey ahlaksız saldırılarla Türkiye’nin istikrarını bozmak. Daha önce nasıl bütün oyunları bozup bütün karanlık umutları boşa çıkardıysak, Balıkesirliler olarak bizler için 2023, evlat ve torunlarımız için ise 2071 hedeflerimizle düşmanlarımıza bu fırsatı vermeyeceğiz. 24 Haziran’da da bütün şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacağız.” diye konuştu.

Türk siyasi tarihinin belki de en önemli seçim sürecinde AK Parti olarak yüklendikleri sorumlulukların farkında olduklarını ifade eden Demiraslan, teşkilatın bütün kademelerinin büyük bir özveriyle ve fedakarlık ederek çalıştığına dikkat çekti. Demiraslan, “Mesele memleket meselesi olduğunda bizim için akan sular durur. Kadın kollarımız, gençlik teşkilatımız, milletvekili adaylarımız, eski vekillerimiz emin olun herkes ailesinden, işinden fedakarlık edip, bu kirli oyunları vatandaşlarımıza anlatmak için gece gündüz demeden Balıkesir’i karış karış geziyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Atatürk Stadyumunda gerçekleştirdiği mitingde Balıkesirlilerden 9 milletvekili sözü aldığının altını çizen Başkan Demiraslan, “Balıkesirliler milletin adamı ve kutlu yürüyüşün lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın arkasında olduğunu Balıkesir’deki mitingde gösterdi. Onun da bu büyük ilgi karşısında bizden isteği 9 milletvekili adayının tamamını meclise göndermemiz. Güçlü Balıkesir, güçlü Türkiye için bu şart. İnanıyorum ki 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güzel hediyeyi Balıkesirliler verecek” diye konuştu.