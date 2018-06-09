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09 Haziran 2018 21:42

Spor müdürüne veda yemeği düzenlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin sportif alanda başarıdan başarıya koşmasının yanı sıra ulusal ve uluslar arası organizasyonlardan madalyalarla dönmesinin en büyük mimarlarından biri olarak nitelendirilen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü M.

Spor müdürüne veda yemeği düzenlendi

09 Haziran 2018 21:42

Cem Hamzaoğlu’nun Balıkesir’e şube müdürü olarak atanması nedeniyle veda yemeği düzenlendi.


Vilayetler Hizmet Birliği’nin Sarımsaklı’daki Sosyal Tesisleri’nden düzenlenen iftar yemeği son derece nezih bir atmosferde gerçekleşti.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra ilçede görev yapan daire amirlerinin tamamının eşleriyle katıldıkları veda yemeğinde Müdür Cem Hamzaoğlu’nun zaman zaman duygusal anlar yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.


Gecede; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, Ayvalık Spor Kulübü Başkanı ve Tekvando Gençler Milli Takım Antrenörü Volkan Sersan, Ayvalık Judo ve Jujitsu Kulübü Başkanı Ali Çamlıbel ile Ayvalık Sağlıklı Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Tülay Gökçen tarafından ilçe gençliği ile sporuna verdiği hizmetler nedeniyle Cem Hamzaoğlu’na plaketler takdim edildi.


Onuruna verilen veda yemeğinde konuşan Cem Hamzaoğlu, 4 yıl önce göreve başladığı Ayvalık’tan çok güzel anılarla ayrıldığını, aslında bunun bir ayrılık olmadığını zira yeni görev yeri Balıkesir’de de Ayvalık’ın sportif anlamda gelişmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyledi.




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