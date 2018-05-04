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04 Mayıs 2018 19:32

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 4 - Grandmecical Manisaspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 4 - Grandmecical Manisaspor: 1

04 Mayıs 2018 19:32

Lig’in son haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Grandmecical Manisaspor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


26. dakikada kaleci Zafer ile karşı karşıya kalan Abdulkadir’in şutunda top ağlarla buluştu. 1-0


38. dakikada Ulaş Doğuş’un yaklaşık 20 metre mesafeden sert şutunda top kaleci Atilla’nın sağından filelerle buluştu. 1-1


40. dakikada Bülent Cehavir ceza sahası içinde düşürülünce hakem Bülent Cehavir penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Nizamettin Çalışkan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1


74. dakikada sol kanattan gelişen Nizamettin’in ortasında topla buluşan Burak Çalık’ın şutu ağlara gitti. 3-1


82. dakikada Burak Çalık’ın ceza sahasına ortasında Mehmet Boztepe’nin şutu kaleci Zafer’in sağından filelerle buluştu. 4-1



Stat: Atatürk


Hakemler: Yiğit Arslan xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Emin Yıldıım xxx


Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx (Vukovic dk. 57 xx), Oğuzhan xxx, Cüneyt Köz xxx, Nizamettin xxx, Abdulkadir xx, Sedat Şahintürk xx (Mehmet Boztepe dk. 78 xx), Muhammed Ali xx, Uğur Aygören xxx, Otoo xx (Burak Çalık dk. 68 xx), Bülent xxx, Cumali xxx


Yedekler: Doğa, Furkan Çil


Teknik Direktör: Giray Bulak


Grandmecidal Manisaspor: Zafer xx, Hüseyin Tok xx, Furkan xx (Ömer Atiş dk. 78 ?), Akın xx (Alper Önal dk. 46 x), Ulaş Doğuş xx, Asım xx, Ömer x (Berk Canbaz dk. 17 xx), İlkay xx, Kemal xx, Ömer xx Kağan xx


Yedekler: Samet Karabatak, Cemal Ayberk Dilbil, Aykut Yücel, Bayram Büstaç


Teknik Direktör: Ünal Taşçı


Goller: Abdulkadir (dk. 26), Nizamettin Çalışkan (dk. 40 pen.), Burak Çalık (dk. 74), Mehmet Boztepe (dk. 82) (Balıkesirspor Baltok), Ulaş Doğuş (dk. 38) (Grandmedical Manisaspor)


Sarı kart: Berk Canbaz (Grandmedical Manisaspor)




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