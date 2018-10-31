"Sporda Yetenek 10"la gelecek protokolü imzalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Balıkesir Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" projesi kapsamında imzalar atıldı.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sporda Yetenek 10'la Gelecek“ projesi kapsamında imzalar çocuklar için atıldı. İmza töreninde konuşan Kaymakam Günhan Yazar, ”Bir takım içinde yer alamayan, ferdi olarak da spor yapma imkanı olmayan çocuklar için Balıkesir Valiliği öncülüğünde bu projeyi hayata geçiriyoruz. 4 bin öğrenciyi ve 14 okulu kapsayan projede futbol haricindeki takım oyunlarına malzeme ve kıyafet desteği vereceğiz. Çocukların spor yapması ve takımın aidiyet duygusunu öğrenmesi adına Bandırma Belediyesi spor aletlerini, biz kaymakamlık olarak da çocukların kıyafetlerini tedarik edeceğiz. Katkılarından dolayı Bandırma Belediyesine teşekkür ederim“ dedi.