Srebrenitsa için Türk ve Bosnalı yetkililer bir araya geldi

yıldönümünde Bosna Hersek Arşivler Direktörü Merhum Aliya İzzetbegoviç’in Başdanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkoviç ile AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel’i konuk etti. Yılmaz, Bosna ve Türk halkının her zaman kardeş olduğunu belirtti.

11 Temmuz 1995 yılında, Birleşmiş Milletler’in "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa’da gerçekleştirilen "Srebrenitsa Katliamı"nın 22. yıldönümünü nedeniyle düzenlenen anma programlarına katılmak için Balıkesir’e gelen AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel ve Bosna Hersek Arşivler Direktörü ve Merhum Aliya İzzetbegoviç’in Başdanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkoviç; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Bosna Hersek Federasyonu Arşivi ev sahipliğinde Srebrenitsa Katliamı’nın 22. yıldönümünde gerçekleştirilen "Srebrenitsa Cehennemi" adlı sergi ile "Aliya İzeetbegoviç’i Yeniden Tanımak" konferansına katılmak için ilimize gelen AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel ve Bosna Hersek Arşivler Direktörü ve Merhum Aliya İzzetbegoviç’in Başsanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkoviç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

Başkan Yılmaz: “Unutmayacağız, unutturmayacağız

İlk olarak Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret eden Prof. Dr. Adamir Jerkoviç Srebrenitsa trajedisinin 22. yılında, katliamın kurbanlarını rahmetle andıklarını, yıllardır tüm dünyaya bu korkunç insanlık suçunu ve soykırımını anlattıklarını söyledi. 8 bin 372 kişinin bir günde ve BM askerlerinin gözünün önünde katledildiğini dile getiren Jerkoviç, yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti. Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel de hüzünlü bir günde Balıkesir’de, soykırımda şehit düşen Bosnalı kardeşlerimizi ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Başkan Yılmaz: "Birlikte dünyaya haykırdık"

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konuklarını Balıkesir’de ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, "Son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan bu katliamda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Bosna halkına sabırlar diliyorum" dedi. Yılmaz, Bosna ve Türk halkının her zaman kardeş olduğunu belirtti, "Nasıl Bosna halkı 15 Temmuz’un ertesi sabahında Bosna’da meydanları doldurarak bizlere destek olduysa, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bizimle birlikte o meydandan dünyaya haykırdıysa bugün de Bosnalı kardeşlerimizin şehadetini yad etmek için birlikteyiz" dedi.

Başkan Uğur:"Bosna ve Türkiye kardeştir"

Srebrenitsa Soykırımı’nda kadın-erkek, genç-yaşlı demeden 8 bin 372 masumun katledildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Bugün Srebrenitsa Katliamı’nın yanı sıra FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı yazdığı Türk halkının yazdığı destanın birinci yılını da anıyoruz. Bosnalı kardeşlerimizin 11 Temmuz 1995’ye yaşadığı insanlık zulmünde Türkiye nasıl onların yanında olduysa; Milletimizin 15 Temmuz’da yaşadığı zulümde de Bosnalı kardeşlerimiz bizlerin yanında oldu. Yaşanan acılar gösterdi ki Bosna ve Türkiye kardeştir" dedi.