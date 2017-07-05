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05 Temmuz 2017 16:08

Srebrenitsa katliamı Karesi’de anılacak

11 Temmuz 1995 yılında Sırplar tarafında Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamında şehit olanlar soydaşlarımız, soykırımın 23.

Srebrenitsa katliamı Karesi’de anılacak

05 Temmuz 2017 16:08

yılında Balıkesir’de anılacak.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Bosna Hersek Arşiv Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan programa AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel ve Bosna Hersek Arşivler Direktörü ve Merhum Aliya İzetbegoviç’in Başdanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkovic katılacak.


Sergi ve konferans


11 Temmuz Salı günü saat 16.00’da “Srebrenitsa Cehennemi” adlı fotoğraf sergisinin açılışının ardından saat 20.00’da Aliya İzetbegoviç’i Yeniden Tanımak" konulu bir konferans yapılacak. Salih Tozan Kültür Merkezi’ndeki konferansta Hasan Soygüzel, "Aliya’nın mücadelesi bizim için ne anlam ifade ediyor", Prof. Dr. Adamir Jerkovic ise Aliya İzetbegoviç ve Srebrenitsa: Bosnalıların soykırımdan sonraki beklentileri" başlığı altında konuşacak. İki programda Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapılacak.




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