Srebrenitsa katliamı Karesi’de anılacak

yılında Balıkesir’de anılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Bosna Hersek Arşiv Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilecek olan programa AB Politikaları Enstitüsü Başkanı Hasan Soygüzel ve Bosna Hersek Arşivler Direktörü ve Merhum Aliya İzetbegoviç’in Başdanışmanı Prof. Dr. Adamir Jerkovic katılacak.

Sergi ve konferans

11 Temmuz Salı günü saat 16.00’da “Srebrenitsa Cehennemi” adlı fotoğraf sergisinin açılışının ardından saat 20.00’da Aliya İzetbegoviç’i Yeniden Tanımak" konulu bir konferans yapılacak. Salih Tozan Kültür Merkezi’ndeki konferansta Hasan Soygüzel, "Aliya’nın mücadelesi bizim için ne anlam ifade ediyor", Prof. Dr. Adamir Jerkovic ise Aliya İzetbegoviç ve Srebrenitsa: Bosnalıların soykırımdan sonraki beklentileri" başlığı altında konuşacak. İki programda Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapılacak.