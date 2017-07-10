Srebrenitsa ve 15 Temmuz için Balıkesir’de program düzenlenecek

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 11 Temmuz 1995 yılında 8 binden fazla Boşnak vatandaşının katledildiği Srebrenitsa Katliamı ve katliamın yıl dönümünde Karesi’de yapılacak olan etkinliklerle ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Yılmaz; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi ve Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Sergisi ev sahipliğinde bugün saat 16.00’da Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde açılacak "Srebrenitsa Cehennemi" sergisi ile saat 20.00’de Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapılacak "Aliya İzzetbegoviç’i Yeniden Tanımak" adlı konferansa tüm Balıkesirlileri davet etti.

Türkiye ve Bosna’nın kardeş olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "1995 yılında onların yaşadığı zulüm ve 15 Temmuz’da milletimizin yaşadığı hain darbe girişimi gösterdi ki Bosna ve Türkiye kardeştir. Türkiye nasıl 1995’te onların yardımına koştuysa, Bosnalı kardeşlerimiz de 15 Temmuz’da bizleri yalnız bırakmadı" dedi.

Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna halkına başsağlığı dileyen Başkan Yücel Yılmaz, "Bugün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa Katliamı’nda kaybettiklerimizi anıyoruz. O gün Srebrenitsa’da yaşanan acıları bir nebzede olsa dindirebilmek için Türkiye’nin nasıl seferber olduğunu biliyoruz. Bizler; geçmişimizi unutmadan, tarihten dersler alarak, benzer acıların yaşanmayacağı barış ve huzur dolu bir geleceği inşa etmekle sorumluyuz" dedi.

FETÖ’nün darbe girişiminin birinci yıl dönümü 15 Temmuz Cumartesi gününde de Balıkesir’de anma törenlerinin yapılacağını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin hemen akabinde Bosnalı kardeşlerimizin bizlere ve hükümetimize sahip çıktığına, darbeyi lanetlediğine bizzat Bosna’da şahit oldum. 1995 yılında onların yaşadığı zulüm ve 15 Temmuz’da milletimizin yaşadığı zulüm gösterdi ki Bosna ve Türkiye kardeştir. Türkiye nasıl 1995’te onların yardımına koştuysa, Bosnalı kardeşlerimiz de 15 Temmuz’da bizleri yalnız bırakmadı. 16 Temmuz sabahı bizim için meydanları doldurdu. Her zaman acıları acımızdır" dedi.