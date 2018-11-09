STEM laboratuvarının hazırlıkları sürüyor

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, STEM laboratuvarının kurulma safhasının bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Müdür Ergöz STEM laboratuvarı çalışmalarının sonuna geldiklerinin belirterek, “Laboratuvarımız, Balıkesir ilinde devlet okulları bünyesinde açılacak 2. STEM laboratuvarı olma özelliği taşıyor. Bu laboratuvar, Erdek ilçesinde toplam 2 bin 487 öğrenciye hizmet verecektir. İlçemiz Halitpaşa İlkokulu'nda açılacak olup hazırlıkları tüm hızıyla devam eden STEM laboratuvarında yıl boyunca 6-14 yaş aralığında temel eğitim öğrencilerine uygun etkinlikler gerçekleştirilecektir. Hazırlanan bu laboratuvarda öğrencilerimize STEM eğitimi vermek üzere, bu konuda gerekli eğitimleri alan ilçemiz sınıf öğretmeni Tuğba Altuntaş görevlendirildi. Müdürlüğümüz bünyesinde Halitpaşa İlkokulu'nda faaliyet gösterecek laboratuvarımız, öncelikle ilçedeki tüm temel eğitim öğrencilerimize yönelik olacak olup, talep etmeleri halinde Balıkesir'in tüm ilçelerindeki temel eğitim öğrencilerine de hizmet verecek” şeklinde konuştu.

STEM laboratuvarının oluşturulması ve yapımına, diğer okullara da önemli yardımları bulunan Erdekli işadamı Yaşar Ceyhun Mırız'ın katkı sağladığı belirtildi.