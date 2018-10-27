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Su altı güzelliklerini ortaya çıkaran sergi

Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 14.

Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri kapsamında sualtı belgeselcisi Haluk Cecan anısına fotoğraf sergisi açtı. Fotoğrafların yanı sıra kısa bir videonun da gösterildiği sergide, Ayvalık'ın eşsiz sualtı güzellikleri su yüzüne çıkartılırken, bu güzellikleri tehdit eden unsurlar da gündeme geldi. Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde 26 Ekim Cuma günü saat 16.00'da açılan sergide, Ayvalık'ın kızıl mercanları başta olmak üzere su altın güzellikleri sergilendi.


Türkiye'de su altı fotoğrafçılığı ve filmciliğinin yaygınlaşması, teknik bilgi ve donanıma sahip elemanların yetişmesi, çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gönüllü fotoğrafçı ve filmciler tarafından kurulmuş olan Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Yönetim kurulu üyesi Şener Nikbay, Denetleme Kurulu Başkanı ve Bursa İl Temsilcisi Erhan Esirtgener, SUFOD üyeleri Ege Ertekin, Uğur Bediz, Murat İnan, İbrahim Hasançebi ve Erhan Öztürk'ün fotoğraflarının yanı sıra 3 dakikalık bir video da sergide gösterildi. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in de eşi Turizm Danışma Büro Müdürü Yasemin Gençer ve Kıbrıs-Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile katıldığı sergide Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve oda yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.


Merhum Haluk Cecan'ın mavi derinliğin sırlarını başarı ve özveriyle ortaya koyan önemli bir isim olduğunu ve saygıyla andıklarını belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, SUFOD ekibine de teşekkür ederek, “Ayvalık'ın her yeri güzel ama su altı ayrı bir güzel. Ayvalık'ın zengin bir su altı var. Kırmızı mercanları var. Ayvalık'ta turizmle ilgili yaşanabilecek çok şey var. Sualtı gastronomisi, tabiat parkı, kültürü. Bu güzellikleri bir bütün halinde korumak önceliğimiz olmalı” dedi.


Ayvalık'ta 22-23 Eylül tarihlerinde, Ezerbey Mercan resifi, Melina ve İlyosta adaları açıklarında dalış yapan SUFOD ekibinin kadrajına yansıyan su altı güzellikleri, sergiye katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

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