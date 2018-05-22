Sübeylidere’de 2 Haziran’da gece güreşi yapılacak

Güreşler, 2 Haziran Cumartesi gecesi Teravih namazından sonra gerçekleşecek.

Burhaniye’ye bağlı Sübeylidere kırsal mahallesinde iki senedir Teravih namazından sahura kadar düzenlenen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören gece güreşlerinin 3’üncüsü, 2 Haziran Cumartesi yapılacak. Ramazan Şenlikleri kapsamında gerçekleşecek organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Kırkpınar davulcularının yer alacağı etkinliğe, bütün boylarda yaklaşık 100 güreşçinin katılması bekleniyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, geçen yılki gece güreşlerini izlerken verdiği yeşil alan sözünü tuttu. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar tarafından talep edilen güreş sahasının yapım çalışmalarını tamamladı. Belediyeye ait 350 metrekarelik alana, yağlı güreş müsabakaları için mahalle halkı tarafından talep edilen yeşil saha yapıldı. Bugüne kadar kum üzerinde yapılan Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl yeşil güreş sahasında gerçekleşecek.

Aynı akşam köy meydanında iftar yemeği verileceğini söyleyen Başkan Uysal, 2 Haziran akşamı tüm güreş severleri Sübeylidere’ye davet etti. Burhaniyelilerin ata sporumuz güreşi sevdiklerini vurgulayan Uysal, “Yeşil güreş sahamızı bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek müsabakalara yetiştirdik. Verdiğimiz sözü tuttuk. Halkımıza, misafirlerimize ve güreş severlere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.