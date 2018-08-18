Suç çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Edremit KOM Grup Amirliği ve Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında Edremit başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde faaliyette bulunan ve halk üzerinde korku, tehdit, baskı uygulamak suretiyle kendilerine menfaat temin eden suç örgütü deşifre edildi. 53 ayrı eylemde bulundukları tespit edilen ve geçen yıl Balıkesir, İstanbul, Trabzon illerinde toplam 27 adreste 30 şüpheli şahsa yönelik arama ve yakalama çalışmaları yapıldı. Konuyla ilgili mahkeme devam ederken, operasyon günü tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan şüpheli şahıslar hakkında Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesince çıkarılan tutuklamaya yönelik aranma kayıtları kapsamında çalışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili 1 şahsın halen cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. İstanbul ve Balıkesir’de 3 şüpheli şahıs yapılan çalışma ile polis tarafından yakalandı. 4 şahsın yakalanması yönündeki çalışmalara devam edildiği öğrenildi.