Suç makineleri polis tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hakkında 26 suçtan arama kararı bulunan, vatandaşlar üzerinde baskı kurarak maddi menfaat sağlamaya çalışan cezaevi firarisi A.Z. (37), polis tarafından bir adet ruhsatsız tabanca ile göz altına alındı. Ayrıca Gaziantep’te kasten adam öldürme olayı şüphelisi Y.S.(31), sahte kimlik ile gizlendiği Akçay Mahallesi’nde göz altına alındı. Hakkında tehdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından arama kaydı bulunan cezaevi firarisi C.Ç (32) de bir eğlence mekanına yapılan baskın ile göz altına alındı.

Göz altına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.