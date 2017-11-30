Suç makineleri yakalandı

Zanlıların kuş bile çaldıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Edremit’in Akçay Mahallesinde ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıklarla alakalı olarak Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarında kullanılan otomobil ile çalıntı malları araçtan boşaltmaya çalışan 4 şahıs gözaltına alındı. Daha sonra şüphelilerin ikametlerinde yapılan çalışmada çok sayıda çalıntı mal ele geçirildi. Çalıntı malları ikinci el eşya satışı yapan bir iş yerine sattıklarının tespiti üzerine bu iş yerinin de sahibi gözaltına alındı. Yapılan çalışma ile 2 ay içinde 12 adet hırsızlık ve bir adet kapkaç olayı olmak üzere 13 faili meçhul olay aydınlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ve kontrollerde, iki kuru sıkı tabanca, iki tekne motoru, birer taşlama makinesi, elektrikli süpürge, ocak, fırın, 5 televizyon, 15 torba kömür, çuval ve kasalarda yaklaşık 300 kilo zeytin, Hint bülbülü ve hırsızlık yaparken kullandıkları değerlendirilen, kar maskeleri, levye, tornavidalar, şeffaf eldivenler ele geçirildi.