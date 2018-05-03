Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı

Balıkesir’de yaklaşık 4 ay süren takip sonrası, yaralama, tehdit, şantaj, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen "adi suç çetesi" üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir Emniyeti tarafından C.G. liderliğinde "iş yeri kurşunlama, tehdit, kumar darp, haraç toplama, tahsilat, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Şüpheli şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda ruhsatsız silah ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Çok sayıda iş yerinin kurşunlanması, sahiplerinin tehdit edilerek haraç istenmesi, adam yaralama ve zorla çek senet tahsilatı suçlarını işleyen 16 şüpheliden 8’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 8 şahıs ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.