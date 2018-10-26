Süper Loto'da en büyük ikramiye Burhaniye'ye çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Süper Loto'da en büyük ikramiyenin sevincini yaşıyor. Dün gece çekilen Süper Lotoda 24 milyon 541 bin lira Burhaniye'ye çıkarken, ilçede talihlinin kimin olduğu merak konusu oldu.

Süper Loto'da 10 haftadan beri devreden büyük ikramiye Burhaniye'ye çıktığı açıklandı. Sabahın erken saatlerinde Hürriyet Meydanındaki bayinin önüne gelen vatandaşların en büyük merakı talihlinin kim olduğu yönünde oldu. İkramiyenin kendilerine çıkmamasına üzülen vatandaşlar, "Çıkana hayırlı uğurlu, güle güle harcasın temennisinde bulundular. Vatandaşlardan Emrah Gülenç, “Yıllardan beri Sayısal Loto oynuyorum. Ama bir türlü çıkmıyor. Burhaniye'ye çıkmasına çok sevindim” dedi.

Necati Budak da, ”Yıllardır Burhaniye'de Sayısal ve şans oyunları oynuyorum. Tutturamıyorum. Eğer bizim halkımıza Burhaniyeliye çıktıysa mutluyum. Hayırlı olmasını ve hayırlı işlerde kullanmasını temenni ediyorum” dedi. Orhan Gencan ise, “Sayısal lotocu benim komşum. Ama bana çıkmadı. Tabi oynayana çıkar. Oynamayana çıkmaz. Ben oynamıyorum. Onun içinde bana çıkmadı. Çıkana hayırlı olsun diyorum” dedi.

Şans oyunları bayisi Özgür Yılçın da, ”Daha öncede ikramiyelerimizi vermiştik. Milli piyangodan olsun diğer oyunlardan olsun. Bu ilk değil. Ama, bu en büyük ikramiye bizim verdiğimiz. Çıkana hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Burhaniye'mizin böyle bir şeyle adını duyurmak bizim için güzel oldu. Hayırlı olsun. Merakla şimdi talihliyi bekliyoruz” dedi.