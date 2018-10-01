Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çalıştayı yapıldı

Karesi Belediyesi, UCLG-MEWA Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi Çalıştayı'nda konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'kalkınma' ve 'eşitlik' vurgusu yaparak "Başarının yolu planlamadan geçiyor" dedi.

Toplantının açılış konuşmasında 'kalkınma' ve 'eşitlik' vurgusu yapan Başkan Yılmaz, planlama olmadan başarının da olmayacağına dikkat çekerek, "Bu iş aşk, gönül işi" dedi.

Duman, “İnsana hizmet bir onurdur"

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında ciddi çalışmalar yapan ve bu meseleyi dert edinen 'yerel lider'lerden birisi olduğuna dikkat çeken UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, "Bu çalıştayımız sayesinde de 17 hedefle ilgili gereken çalışmayı yapıp, bundan sonraki süreçteki yol haritamızı belirlememiz açısından önemli çıktılar elde edeceğiz. Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Nisan ayındaki toplantımızda ‘insana ve insanlığa hizmet etmek ayrı bir onur' demişti. Bizim için de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri insan yararının odak noktası olarak alındığı bir rehber niteliği taşımaktadır" dedi.

"Planlama olmazsa gemi yürümez"

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel yönetimlerde uygulanmasını önemsediklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bir şeyin kurgusu, kaygısı, bir planlaması olmazsa hiçbir rüzgar o gemiye yardımcı olmaz. Mutlaka bir hedefiniz olması lazım. Biz istiyoruz ki; Balıkesir gelişmiş ülkelerin şehirleri gibi olsun, insanlar güzel gelirler kazansın, birbirine güven duysun, yaşadığı şehirde güvenlik sorunu olmasın, yaşadığı şehirde tartışma olmasın, yaşadığı şehirde her şeye kolay erişim olsun" dedi.

"Bu iş aşk işi, gönül işi"

Karesi Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 2014'te kabul ederek uygulanmasında aktif bir şekilde rol aldığını belirten Başkan Yılmaz, "Bugün burada faaliyet raporumuzu Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 hedefi ile eşleyecek ve haritalandıracaksınız. Örnek bir projeye imza atıyorsunuz. Bu çalıştayın ülkemize, ülkemizde olan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliği dünyaya yayılsın istiyoruz. Hep beraber güzel örneklerle yerelden kalkınmayı örnekleyebilecek şehrimiz var. Bizim bir avantajımız var. Gerçekten ne yaparsak ortaya çıkabilecek bir ilimiz var. Yani bu avantajı çok iyi kullanmamız lazım. Heyecanımız, beklentilerimiz var. Bu iş aşk, gönül işi" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Yılmaz ve Genel Sekreter Mehmet Duman, Çalıştay'a katılan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.