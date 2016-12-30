Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Halep’te geçtiğimiz günlerde yaşanan ateşkes ve tahliyelerin ardından 45 bin insanın kentten tahliye edilmesinin Türk diplomasisinin bir başarısı olduğunu söyledi. Ayrıca Mustafa, Fırat Kalkanı operasyonunun ana nedeninin Türkiye’nin güvenliği ile ilgili olduğunu da dile getirdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa İHA’ya konuştu. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün düzenlediği Suriye’nin Geleceği konulu konferansa katılan Mustafa, "Bugün Suriye’de önemli hadiseler yaşanıyor. Türkmenler Suriye savaşının en büyük mağdurlarıdır. Bugün Bayırbucak’ta Türkmen varlığından çok söz edemiyoruz. Çünkü orada çok az köy elimizde kaldı. Bugün Tel Abyad Türkmenlerinden bahsedemiyoruz, çünkü orası PYD işgalindedir. Bugün Humus-Hama Türkmenlerinden söz edemiyoruz, çünkü orası da İran ile Esed canilerinin müttefiklerinin kontrolündedir. Halep Türkmenleri de iki yıldır DEAŞ işgalinde. Türkmen varlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken Fırat Kalkanı operasyonu ile yeni bir umut doğdu. Çünkü orada 144 köyümüz var. En yoğun Türkmen nüfusu Halep’tedir. Fırat Kalkanı operasyonu çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Orada tabi bizim Sultan Murat Tümenimiz de vardır. Üç gündür hava koşulları biraz elverişsizdi. Ama inşallah çok yakında Bab’da Menbiç’de kurtulmuş olacak. Afrin çok önemli çünkü PKK’nın kampları oradadır. Fırat Kalkanı Türkmenler için olduğu kadar Suriye halkı için de önemlidir çünkü orada bir güvenli bölge oluşturuluyor. Bizim için de bir ümit doğdu. Türkmen varlığı nasıl orada bin yıldır devam ediyorsa, bundan sonra da Fırat Kalkanı sayesinde devam edecektir. Türkmenler zaten hep orada komşuları ile iyi geçinmiş. Yeni Suriye’nin inşasında da anayasal haklarını güvence altına alarak Suriye’nin toprak bütünlüğü ile mücadele edecektir" dedi.



"Fırat Kalkanının ana nedeni Türkiye’nin güvenliği ile ilgilidir"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye’de devam eden ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO’nun yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa, "Fırat Kalkanının ana nedeni Türkiye’nin güvenliği ile ilgilidir. Oradaki terör yuvalanmıştır Türkiye’nin sınırına. PKK-PYD-YPG olsun, IŞİD olsun, Esed çeteleri olsun. Bugün Beşiktaş’taki, Gaziantep’teki, Kayseri’deki patlamaları görüyoruz. Oradan Kilis’e füzeler geliyordu. Bunların hepsi aynı üst aklın yaptıklarıdır. Türkiye’de artık savunma stratejisini değiştirdi. Savunmasını artık düşmanın öbür tarafından yapmaya çalışıyor" diye konuştu.



"Halep olayında Türk diplomasisi başarılı bir operasyon yürüttü"

Halep’te geçtiğimiz günlerde yaşanan ateşkes ve tahliyelerin ardından 45 bin insanın kentten tahliye edilmesinin Türk diplomasisinin bir başarısı olduğunu dile getiren Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Halep olayında Türk diplomasisi çok başarılı bir operasyon yürüttü. Oradaki 45 bin insanın hayatını kurtardı. Oradaki ateşkes Türk diplomasisinin bir başarısı. İnşallah Suriye genelinde de bir ateşkes sağlanır ve siyasi çözüm olur. Bu siyasi çözümde de Suriye halkının 6 yıldır yaptığı fedakarlıkları bu siyasi çözüm sonuçlandırır. Esed, Suriye’de bir piyondur. Hiçbir şeyi yoktur. Ateşkeste Rusya Esed’in garantörüyüm diyor, Türkiye’de ılımlı muhalefetin garantörlüğünü yapıyor" açıklamasında bulundu.