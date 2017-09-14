Suriyeliler ekmek pişirirken, evi yakıyordu

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Memiş Mahallesi Şar Caddesi No:54 de meydana geldi. Muhammed Ali A. (Abdül) isimli Suriyeli aile, ateş yakarak ekmekleri pişirmek istediler. Evin çatısında örme baca olmadığından yakılan ocağın bacasından çıkan kıvılcımlar, çatı aralığındaki kalaslara sirayet etmesi sonucunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahelesi ile söndürüldü. Yangın, sonucu binanın çatı bölümünde hasar meydana geldi. Araştırma sürüyor.