Suruçlu öğrencilere Kepsut'tan kırtasiye yardımı

Kepsut Belediyesi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde zor şartlar altında eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemesi gönderdi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'un 6 yıldır devam etmekte olan "Kitaplar Devletten, Kırtasiye Malzemeleri Belediyeden'' projesi kapsamında Şanlıurfa Suruç'da eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere kırtasiye yardımı gönderdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul "Ülkemizin 2023-2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesinin eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu sebeple ilçemize yeni okullar kazandırdık. Mevcut okulları da yeniledik. Eğitime ciddi anlamda desteğimiz var. Kitaplar devletten projesi ile birlikte her eğitim yılı başında öğrencilerimize eğitim yılı boyunca ihtiyaçları olan kırtasiye malzemelerini de belediyemiz veriyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde zor şartlarda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerimize ilçemizde yaptığımız ‘Kitaplar Devletten, Kırtasiye Belediyemizden' projemiz ile ulaşarak hediyelerini teslim ettik. Kepsut'umuza ve hemşehrilerimize teşekkür ettiler. Bize bu mutluluk yeter” şeklinde ifade etti.