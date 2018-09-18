'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nda kadınlar, rengarenk kıyafetleri, süsledikleri bisikletleri ve şarkılar eşliğinde pedal basacak.

2013'ten bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl Akçay'da üçüncü kez bu etkinliği düzenleyeceklerinin altını çizen Filiz Temiz, “Tüm kadınları bisikletleriyle birlikte, ‘güvenli yollarda bisiklete binmek, toplumda görünür ve söz sahibi olmak için, ne giydiğimize karışılmaması' gibi konularda sesimizi duyurmak için buluşma noktalarına davet ediyoruz”dedi.

Daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkati çekip, farkındalık oluşturmak üzere yola çıkılan projenin Edremit etkinliği bu yıl 23 Eylül tarihinde Akçay Barbaros Meydanı'nda Saat:17:00'de düzenlenecek.