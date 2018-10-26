Susurluk YÖREX'de tanıtıldı

Antalya’da devam eden YÖREX Yöresel Ürünler fuarında Susurluk ayranı, tost, höşmerim, peynir tatlısı ile tanıtıldı.
Antalya'da devam eden YÖREX Yöresel Ürünler fuarında Susurluk ayranı, tost, höşmerim, peynir tatlısı ile tanıtıldı.
Susurluk Ticaret Odası, Antalya 9. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na katılım sağladı. Balıkesir Standında yerini alan Susurluk Ticaret Odası fuara gelen ziyaretçilere Susurluk ayranı ile Susurluk tostu malzemeleri (tost ekmeği, peynir, sucuk) ikram etti.
Fuar'da Susurluk standını ziyaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Susurluk'u Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Kurt ve Ticaret Sicili Müdürü Levent İnci tanıttı.