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05 Temmuz 2017 17:08

Susurluk’ta 30 kilo esrar ele geçirildi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 500 kök Hint keneviri ve 30 kilo esrar ele geçirildi.

Susurluk’ta 30 kilo esrar ele geçirildi

05 Temmuz 2017 17:08

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, 1 şahsın aranmasına devam ediliyor.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Susurluk ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, arazide ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi olduğu ve bir miktar kenevir bitkisinin de sökülerek kurutulmaya bırakıldığı tespit edildi. 5 gün boyunca arazide çalışmalarını sürdüren ekipler şahsın sulama amaçlı ekili alana gelmesi üzerine zanlıyı yakaladı. Alanda yapılan incelemeler neticesinde 500 kök ekili vaziyette Hint keneviri ve 30 kilo 885 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 1 kişiyi gözaltına alırken, 1 şahsın aranmasına ise devam ediliyor.




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