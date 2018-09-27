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Susurluk'ta eve giren 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki dört evde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki dört evde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Susurluk'ta dört ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın şüpheli yakalandı. Susurluk'ta ise bir eve girdikten sonra güvenlik kameralarınca tespit edilen H.L. ve Z.İ. kısa sürede polis timlerince yakalandı. Susurluk Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, söz konusu şüphelileri yakalayarak yaptıkları üst aramaları sonucunda aramalarda, 18 adet yüzük, 9 adet kolye, 2 adet çift küpe 1 saat ele geçirildi. Şüphelilerin daha önce de Bursa'nın Gemlik ve Kütahya'da da hırsızlık olayına karıştığı iddia edildi.


H.L ve Z.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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