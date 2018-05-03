Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 14:15

Susurluk’ta kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde kaçak içki üretilen bir imalathaneye emniyet ekiplerince baskın düzenlendi ve çok sayıda kaçak içkiye el konuldu.

Susurluk’ta kaçak içki imalathanesine baskın yapıldı

03 Mayıs 2018 14:15


Susurluk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Susurluk’ta bir imalathanede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri tarafından imalathaneye yapılan operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.


Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı ile şüpheli M.O.’nun evinde yapılan aramada 109 adet 19.5 lt mayalanmış kaçak rakı, ayrıca farklı boyutlarda içime hazır 12.5 litre kaçak rakı, 16 adet kuru maya, 4 çuval toz şeker, çelik kazan üzerinde kaynar vaziyette 50 litre civarı damıtılan sıvı alkol maddesi ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı etmektedir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç