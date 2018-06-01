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01 Haziran 2018 14:12

Susurluk’ta tarihi eser dolandırıcıları yakalandı

Balıkesir polisinin Susurluk ilçesinde düzenlediği tarihi eser dolandırıcılığı operasyonunda 2 kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Susurluk’ta tarihi eser dolandırıcıları yakalandı

01 Haziran 2018 14:12


Susurluk ilçesinde A.İ. isimli şahıs, polis merkezi amirliğine giderek 2 kişi tarafından dolandırılacağını düşünerek ihbarda bulundu. A.İ., 2 kişinin yanına gelerek verecekleri tarihi eseri bir müddet saklamasını istediklerini söylemelerinden dolayı dolandırıcı olduklarından şüphelenerek ihbar etti. Şahıslar kırık toprak testi içinde saklanmış 3 adet sarı renkli ve metalden yapılmış ’Meryem Ana’ minyatür heykeli, Mısır Firavun heykeli ve Mısır erkek figürü heykeli ile suçüstü yakalanan M.N.N. ve E.B. adlı şahıslar, savcılık talimatı ile gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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