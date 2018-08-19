Aşırı yaz sıcaklarının hüküm sürdüğü ve Kurban Bayramı arifesinde son günlerdir sadece gece yarısından sonra akan musluklardan son 3 günden bu yana bir damla su bile akmaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten mahalle sakinlerinin imdadına Ayvalık Belediyesi gönderdiği 15 tonluk bir su tankeriyle yetişti.

Yenimahalle’nin 10. ve 15. sokaklarında günlerdir şebeke suyu kesintisi nedeniyle biriken bulaşık ve çamaşırların yanı sıra evlerinin tuvaletlerinde en doğal ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktan yakınan mahalleli, günlerdir suya hasret kalmaktan dertli.

Mahalle halkından Hacı Ay, termometrelerin 35 dereceyi gördüğü hava sıcaklıklarında en temel ihtiyaçları olan suyun yoksunluğu nedeniyle oldukça zor anlar yaşadıklarını vurgulayarak, “Bu sıcakta yaşadığımız insanlık dramına bakın. Musluklardan akmayan suyu Ayvalık Belediyesi tarafından gönderilen tankerlerden ücretsiz olarak almak zorunda kalıyoruz. Ama Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil siyasetçiler seçimlerden seçime gelip kapımızı çalarak bizlerden oy istiyorlar. Ama bizim en doğal ihtiyacımız olan su konusunda yaşadığımız problemi çözmüyorlar. Her yaz bu rezaleti defalarca yaşıyoruz. Bunu bize yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yıl; 2018 olmasına rağmen biz halen daha bu çağdışılığı yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Gelen siyasilere bize çektirdikleri susuzluğun cevabını sandıkta vereceğiz” diye konuştu.

Öte yandan muhabirimize açıklamalarda bulunan BASKİ Ayvalık Şube Müdürü İskender Çavdar ise, Ayvalık’ın su rezervlerinin bulunduğu Altınova Mahallesi’nden ilçe merkezine gelen ana su borularından birinde meydana gelen patlak nedeniyle 1 buçuk günden bu yana Yenimahalle’nin üst kotlarında bulunan sokaklara su verilemediğini ama bünyesindeki ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Yenimahalle’de susuzluk konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını ancak bu yıl aldıkları ciddi tedbirler nedeniyle sorunun minimuma indirildiğini aktaran İskender Çavdar, “Ayvalık bu yaz sezonunda şimdiye kadar hiçbir yaz mevsiminde yaşamadığı kadar bol suya kavuştu. Bunu hiç kimse inkar edemez. Son iki günde bayram arifesinde insanlar telaşlandı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi susuzluk yaşayacaklarını zannetmiş olmalılar. Oysa Yenimahalle’deki son iki günden bu yana yaşanılan sıkıntı ise sadece ana su hattında 630 hdplik patlak nedeniyle oluştu. Takdir edersiniz ki; kış sezonunda 70 bin civarında bir nüfusa sahip Ayvalık’ta, yaz mevsiminde hele hele Kurban Bayramı arifesinde olduğumuz bu günlerde nüfus 500 bin civarındadır. Böylesi bir durumda, patlayan boruyu onarmamıza ve suyu vermemize rağmen, yoğun su kullanımı nedeniyle suyun şebekede yürümesi ve depolarda yeterli basınca ulaşması için belli bir zamana ihtiyaç duyuluyor. Muhtemelen bu gece Yenimahalle’nin üst kotlarında kalan bölgelere de su ulaşmış olacaktır. Endişeye mahal yoktur” diye konuştu.