‘Süt sağlıktır’ dediler, ödülleri aldılar

’Süt Sağlıktır’ ödül töreninde konuşma yapan HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, “Kaliteli bir hayat yaşam açısından, güvenli bir besin maddesi olma açısında süt bizim için vazgeçilmezdir. Altıeylül Belediyesine ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne süt tüketimi konusunda farkındalık oluşturan bu projede emeği geçen herkese süt üreten çiftçiler adına teşekkür ederim” dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 3 yıldır öğrencilere süt dağıtıldığını belirterek, “Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na yarışmaya verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte yürütülen okul sütü programı çerçevesinde 3 yıldır yürütülen okul sütü projemiz var, burada amacımız öğrencilerimizin bedenen gelişiminin yanı sıra zihnen de onların sağlıklı bir bireyler olarak onların yetişmelerini sağlamak ”dedi.

"Başkan Kafaoğlu Herkesi süt içmeye davet etti"

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da, “Balıkesir Türkiye’yi doyuran il. Tarım ve hayvancılık denince Balıkesir akla geliyor. Çocuklarımıza süte alıştırma ve süt içirme noktasında farkındalık yarattık. Süt içme seviyesi iyi noktada değil. Süt tabii içeceğimiz olmalı. Çocuklar ben bile bir bardak süt içiyorum. Süt ne kadar fazla tüketirsek fiziğimiz, beynimiz güçlü olur. Süt içmeyi herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Dereceye giren öğrencilerin isimleri şöyle:Şiir kategorisinde birinci Hasan Basri Çantay İlkokulu Öğrencisi Irmak Demiralp, ikinci Hasan Basri Çantay İlkokulu öğrencisi Ecrin Serbay, üçüncü Köylüköyü İlkokulundan Bilal Eren Efe.Resim kategorisinde birinci Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencisi Gökmen Sürücü, ikinci Kadriye Kemal Gürel İlkokulu öğrencisi Muhammet Eren Kaymak, üçüncü Kadriye Kemal Gürel ilkokulu öğrencisi Gülce Çanga.

Altıeylül Belediyesinde gerçekleştirilen ödül törene Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, HAYKOOP Başkanı Faruk Özen, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Okul Müdürleri, Öğretmen ve öğrenciler ile aileleri katıldı.