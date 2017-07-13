Süt üreticisi fiyatı az buldu

30 TL’yi az bulduklarını ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Süt üreticileri Gönen’de toplandı. Gönen’de yapılan toplantıya katılan 6 ilin birlik başkanları, sanayiciler, TSUMB, HAYKOOP Merkez Birliği, TÜSEDAD ve DSYB Temsilcileri toplantının sonunda ortak bir sonuç bildirgesi açıkladılar. Açıklanan bildirgede 30 Haziran 2017 tarihinde Ankara’da yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısında açıklanan çiğ süt fiyatının 1,30 TL olduğu ve USK’da açıklanan bu fiyatın tavsiye niteliğinde olduğu ifade edildi.

Toplantıya katılan sanayiciler ise fiyatların Ankara’da çıktığını, firmalar adına temsilci olarak katıldıklarını ve bütün firmalar adına konuştuklarını beyan ederek, fiyatların Ankara’da belirlendiğini, bunun üzerine bölgelerde yeniden görüşme yapamayacaklarını ve Ankara’dan çıkan her türlü karara uyacaklarını bildirdiler.

Bakanlığa çağrıda bulundular

Birlik Başkanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, üst birlik başkanlarına ve USK’ya tekrar toplanması için çağrıda bulunurken birliklerin, kooperatiflerin ve müstahsillerin ayakta kalabilmesi için, süt hayvancılığının sürdürülebilmesi için, sütlerin azaldığı şu dönemde ineklerin mezbahaya gitmesinin önüne geçmek için ve bakanlığın çıkardığı genelgeyle düve kesim yasağının uygulanabilmesi için en kısa sürede süt fiyatının üzerine soğutma bedellerinin görüşülmesi için toplantı talep ettiklerini açıkladılar.