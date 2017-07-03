Süte yapılan zam üreticiyi memnun etmedi

Ulusal Süt Konseyinden çıkan 9 kuruş zammı yetersiz bulan Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, çiğ süt 2015 yılında 1 lira 15 kuruştan sanayici tarafından satın alınırken, ağustos ayı başı itibariyle yapılan dokuz kuruşluk zammın üreticiyi memnun etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Karaman, başta yem olmak üzere birçok girdi maliyetinin yükseldiğini, sütün fiyatının istenilen oranda değişmediğini belirtti.

Karaman, Süte dokuz kuruş zam yapıldı ve süt 1.30 kuruş oldu. Ancak soğutma tankı olmayan köylerde ki üreticinin eline geçecek rakam işletme bedelleri düştükten sonra litre başına 1 lira.25 kuruş parayı zor alırlar. Süt soğutma tankı olan işletmelerin eline geçecek rakam ise litre bazında 1 lira 28 kuruştur. Bu nedenle çiğ sütün litre fiyatı 1.40 kuruşun altında kalmamalıydı “dedi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, hava sıcaklıklarının artması ile beraber sütteki verim düşüklüğünün de yaşanmaya başladığını açıklarken, haziran ayı ortalarında ortalama 25 kilodur süt veren bir ineğin sıcaklar ile birlikte süt veriminin 17 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Karaman "Nisan, mayıs aylarında Manyas’ta günlük üretilen süt 90-92 ton arası iken bu rakam hava sıcaklıkları ile beraber 80 ton civarına düşmüştür, sütteki üretim artışı eylül ayı sonları ile birlikte tekrar başlar" diye konuştu.