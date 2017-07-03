Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 13:22

Süte yapılan zam üreticiyi memnun etmedi

Ulusal Süt Konseyi tarafından çiğ süte litre başına yapılan 9 kuruşluk zam besicileri memnun etmedi.

Süte yapılan zam üreticiyi memnun etmedi

03 Temmuz 2017 13:22


Ulusal Süt Konseyinden çıkan 9 kuruş zammı yetersiz bulan Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, çiğ süt 2015 yılında 1 lira 15 kuruştan sanayici tarafından satın alınırken, ağustos ayı başı itibariyle yapılan dokuz kuruşluk zammın üreticiyi memnun etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Karaman, başta yem olmak üzere birçok girdi maliyetinin yükseldiğini, sütün fiyatının istenilen oranda değişmediğini belirtti.


Karaman, Süte dokuz kuruş zam yapıldı ve süt 1.30 kuruş oldu. Ancak soğutma tankı olmayan köylerde ki üreticinin eline geçecek rakam işletme bedelleri düştükten sonra litre başına 1 lira.25 kuruş parayı zor alırlar. Süt soğutma tankı olan işletmelerin eline geçecek rakam ise litre bazında 1 lira 28 kuruştur. Bu nedenle çiğ sütün litre fiyatı 1.40 kuruşun altında kalmamalıydı “dedi.


Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, hava sıcaklıklarının artması ile beraber sütteki verim düşüklüğünün de yaşanmaya başladığını açıklarken, haziran ayı ortalarında ortalama 25 kilodur süt veren bir ineğin sıcaklar ile birlikte süt veriminin 17 kilograma kadar düştüğünü söyledi. Karaman "Nisan, mayıs aylarında Manyas’ta günlük üretilen süt 90-92 ton arası iken bu rakam hava sıcaklıkları ile beraber 80 ton civarına düşmüştür, sütteki üretim artışı eylül ayı sonları ile birlikte tekrar başlar" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:25
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!