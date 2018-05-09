SYAL Bilim fuarı açıldı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında dereceye giren 26 araştırmanın sergilendiği Bilim Fuarı açıldı.

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finaline kalan, biyoloji, değerler eğitimi, sosyoloji ve tarih alanlarında derece alan 5 proje bilim fuarında sergileniyor. 2 gün sürecek olan SYAL Bilim Fuarında 75 öğrenci ve 13 öğretmen danışmanlığında hazırlanan 26 proje sergileniyor.

Bilim Fuarının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ramazan Konakbay, “Milli Eğitim Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile ortaklaşa düzenlenen ‘Temel ve Ortaöğretimde Bilim Kültürünün Gelişmesine Yönelik Bilim Fuarı’ protokolü anlamında SYAL olarak eğitim yılı başında projeler geliştirdik. Bu projelerimizden 5 proje TÜBİTAK yarışmalarında derece aldı. Öğrenci ve danışman hocalarımız eşliğinde 26 proje bugün fuarda sergileniyor. Öğrencilerimiz bilim fuarları sayesinde bilgiye ulaşmak, bilgiyi kullanarak daha faydalı hale dönüştürme, yeni bilgiler üretme, alet yapma, sistem kurma, ana dilinin bütün incelikleri ile kendini ifade edebilme, yakın çevremizin, ülkemizin ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm arayabilme, toplum çıkarı yanında yer alabilme erdemi dahil olmak üzere bir çok vasıf kazanmaktadır. Bu anlamda bu fuara katkı sağlayan öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’de öğrencilerin bilimden uzak kalmamaları ve bilimsel bilgilere ulaşmaları gerektiğini belirterek, “Ülkemiz gençlerimizin bilime ulaşmaları sayesinde ilerleyecektir” dedi.

Protokol üyelerinin sergiyi ziyaretleri sonrası öğrenciler tarafından yapılan resim sergisi ziyaret edildi.

SYAL Bilim Fuarının açılış kurdelesini Balıkesir Vali Yardımcısı Bayramali Köse, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkan vekili Timur Kara, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Bekir Bahar ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.