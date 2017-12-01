Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi’nde öğretmenlerle müfredattaki yenilikler konusunda toplantı yapan Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yenilenecek müfredat hakkında devam eden çalışmaları ve bu çalışmaların dayandırıldığı temelden bahsetti. Durmuş, "Bin 522 tane kitap var. Bu kitaplar Talim Terbiye Kurulu’ndan onay almış kitaplar. Bunların tarihe gömülmesi lazım. Mesela öğretmenlerimize yönelik hakaretamiz bir anlayış var. ’Milli Eğitim’in öğretmenleri işe yaramaz öğretemiyorlar. Milli Eğitimin ders programları çok kötü, işe yaramaz. Milli Eğitim’in ders kitapları işe yaramaz. O zaman gelin bizim dershanemize, gelin bizim ders kitaplarımıza.’ FETÖ’cülerin yaklaşımları cümleleri kabaca bu değil miydi? İyi de Allah’ın vicdansızı, vicdansız herif. Benim öğretmen arkadaşlarım kötü ise bu çocukları sen nasıl kazandırıyorsun? Onların 12 yıl boyunca pışpışladıkları büyüttükleri çocukları sen 8 ayda yukarıdan aşağıya nasıl bir sistemle başarıya eriştiriyorsun? Ama adamlar bu sözleri söylüyorlardı. Bunlar üzerinden de hem dershanelerine öğrenci kazanıyorlardı, hem de bir takım velilerden bununla alakalı maddi destek sağlamayı becerdiklerini görüyorduk. Onun için öğretmenlerimize yönelik bu anlayışın değişmesi lazım" dedi.

“Sınava hazırlık kitapları FETÖ’nün en büyük finans kaynağıydı”

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğrencilere dağıtılan ders kitapları haricinde test kitabı, kaynak kitap veya sınava hazırlık kitabı gibi ek kitapların kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Ders kitapları müfredata göre değerlendiriliyor. Ders kitabı müfredatın altında veya üstünde bir seviyedeyse eğer kurul diyor ki yayıncıya bu kitaptaki eksikleri gider, ya da fazlalıkları çıkar. Öğretmen, Ölçme Değerlendirme, ders kitabı programla hiza tutuyor.. Ondan sonra adam diyor ki bizim kitabımızı alırsan başarırsın, yoksa başaramazsın. Size mantıklı geliyor mu? Dolayısıyla test kitapları, kaynak kitap dediklerinin hepsini çöpe atın! Hiçbirini kullanmayın! Çünkü bu test kitapları, sınava hazırlık kitapları dediğimiz kitaplar FETÖ’nün en büyük finans kaynağıydı. Şu anda kimin finans kaynağı bilmiyoruz. Ama böyle bir finansa ihtiyaç yok. Ders programı ile çerçevelenmiş bir ders kitabı var, ders kitabı ile çerçevelenmiş ve ders programı ile çerçevelenmiş bir sınav var. Kaldı ki biz sınavı da şu anda yüzde 90 öğrencimiz için kaldırmış durumdayız. Malumunuz yüzde 10 öğrencinin girebileceği kapasitede bir sınav sistemi var. Onun dışında öğrencilerin tamamı sınavsız yerleşecek. Bırakın sınavı artık sınavdan kurtulun. Bu sene bizim 1 milyon 256 bin öğrencimizin bir üst sınıfa geçmesi gerekiyor. Bunun tahminen 600 bin civarı sınava girebilir. Ama gelecek sene 120 bin kontenjan için en fazla 250 bin öğrenci sınava girecektir. Belki gelecek sene o 120 bin kontenjan için de o sınavı kaldırırız. Bu konularda bu adamlara hiçbir şekilde prim vermemek lazım. Bu test kitapları, kaynak kitaplar çocuklarımız için lüzumsuz yük" şeklinde konuştu.

“FETÖ kaynak kitaplardan 8,5 milyar TL kazandı”

Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, FETÖ’nün en büyük gelir kaynağının sınava hazırlık ve test kitapları olduğunu belirterek, sadece 2014 yılında bu gelirin 8,5 milyar TL olduğunu vurguladı. Durmuş, "2014’ün başında FETÖ’cü yayın evlerinin sattığı 48 sayfanın üzerindeki toplam kitap sayısı 850 milyon adet. 48 sayfanın altındaki kitapları ve yaprak testleri saymıyorum. Onlar bandrol almadıkları için o rakamları bilmiyoruz. 48 sayfanın üzerinde olup da bu adamların test kitabı, kaynak kitap diye yayınladıkları kitap adedi 850 milyon. Tanesini 10 TL olarak düşünürsek, 8,5 milyar TL yapar. 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18 milyon öğrenciye dağıttığı ders kitaplarının toplam bedeli 284 milyon TL idi. 284 milyon lira ile ortalama çocuk başına 11 kitap dağıttık. Bu adamlar 850 milyon adet kitap piyasaya satmışlar. 10 TL’den tanesini ortalama hesap etseniz 8,5 milyar TL. Hadi 5 TL’den hesap etseniz 4 milyar 250 milyon TL" şeklinde konuştu.