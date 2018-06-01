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01 Haziran 2018 14:05

Tankla, helikopter ile haşereye savaş açtılar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde bir biyokopter (insansız helikopter), bir drone ilaçlama aracı, bir tank (amfibik arazi aracı), 66 araç ve 170 kişilik bir ekiple haşerelere karşı adeta savaş açtı.

Tankla, helikopter ile haşereye savaş açtılar

01 Haziran 2018 14:05


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, insanların yaşam kalitesini yükseltmek, onları rahatsız eden haşerelerden korumak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak mücadeleye yılbaşından bu yana devam edildiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca il genelinde 20 ilçede haşere ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kafaoğlu, "Bu çalışmalar 66 araç 40 pulvarizatörlü ULV, 26 kanal sisleme, 20 mist blower, 181 destek ekipmanı, bir tane de insansız havadan ilaçlama aracı ve bir de amfibik arazi aracı olmak üzere aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Sazlık ve bataklık alanlarda, hem karada hem de suda hareket özelliğine sahip amfibik arazi aracı, kara ve sudan uygulama yapılması ile ilgili problem teşkil eden Edremit Dalyan bölgesi, Ayvalık bölgesi ve Erdek Düzler sahil bölgesinde yaz sezonu boyunca insansız hava aracı kullanılarak mücadeleye devam ediliyor" dedi.


Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından eğitim almış 170 sertifikalı personel tarafından haşere temizliğinin yürütüldüğünü dile getiren Kafaoğlu, "Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşlarımızın yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla, kış sezonu boyunca kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle sürdürülüyor. Bu kapsamda; sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının çevresi hep ilaçlanmaya devam ediliyor. Bunun yanında karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin olarak ilaçlamanın yapıldığı alanlardır. İlaçlamaların etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitlerin kullanılmaktadır" diye konuştu.


Daha sonra Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesinin haşere savaşında kullandığı ekipmanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Haşere savaşında önemli bir görev üstlenecek insansız helikopter de gösteri uçuşu yaparak etkinliğe katılanların üzerine gül suyu attı.




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