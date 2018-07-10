Tanklı Anıt inşa ediliyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nın anıt kısmına Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınan tank yerleştirildi. Kara Kuvvetlerine ait birçok operasyonda kullanılan ve kullanım ömrünü yitirerek emekliye ayrılan ve Konya’dan Sındırgı’ya getirilen tank ilçe girişine yerleştirildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, gelecek nesillere daha iyi anlatılabilmesi ve unutulmaması için; vatandaşların önlerine yatarak durduğu ve darbe gecesinin simgesi haline gelen tank 15 Temmuz anısına anıt haline getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığından hibe olarak sergilenmek amaçlı getirilen tank anıt haline getiriliyor.

Yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı adı verilen sosyal yaşam alanı 15 Temmuz darbe gecesinin ve demokrasi nöbetlerinin izlerini taşıyor. Çocuk oyun gruplarının yer aldığı kısma yapılan çiçek ağacı ile 252 şehit anısına saksılara çiçekler dikilmiş, 2000’e yakın gazi anısına da farklı tür peyzaj çalışmaları yer alıyor. Ayrıca 15 Temmuz gecesini ve demokrasi nöbetlerini anlatan fotoğraflar da parkın duvarlarını süslüyor.

Parkın anıt kısmında ise Kuva-yi Milliye kahramanlarından İbrahim Ethem Akıncı ve Makbule Efe’nin yanında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı anıt heykel, darbe gecesinin simgesi haline gelen tank ve altında ezilen araba yer alıyor. Türkiye’de bir ilki teşkil eden ve gerçek tank ve araçların kullanıldığı anıt peyzaj çalışmalarının tamamlanması ile birlikte 13 Temmuz’da açılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, "Aklımıza bir fikir geldi. İlginç bir fikir olduğunu düşündüğümüz. Bir tankı ve altına aldığı bir arabayı abidevi bir şekilde bir heykel anlayışında yerleştirmek istedik. Ve 15 Temmuz Parkı’na böyle bir tankı Kara Kuvvetleri Komutanlığımızdan talep ettik. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ile 6 aydır yapılan yazışmalar netice buldu. Konya’da bu tankı bulduk ve kademe birimimiz, belediye personelimiz tarafından Sındırgı’ya getirildi ve 15 Temmuz Parkı’na yerleştiriyoruz. Önüne de unutmadık, unutturmayacağız 15 Temmuz’u diye yazarak ve hatıraları da koyarak burada canlı olacak. Genç nesiller o anı yıllar geçtikten sonra bile unutmaması ve bir daha böyle kandırılmamak adına böyle bir olayı sergiliyoruz. Tank şu anda burada, 15 Temmuz günü açılışını yapacağız, 15 Temmuz’da bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın şuurumuza bilincimize yerleştirmeye çalışıyoruz" dedi.