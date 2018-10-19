"Taraflar silah bıraksın" diyen eski milletvekili adaylığını açıkladı

2015 yılında Dağlıca'da yaşanan terör saldırısı sonrasında yaptığı açıklamada 'Taraflar silah bıraksın' diyen dönemin CHP Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. 4 sayfalık bir metin okuduktan sonra gazetecilerin soru sormasına fırsat vermeyen CHP'li eski milletvekili Tüm, "Açıklamam bitti. Soru kabul etmiyorum" dedi.

CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıkladı. 'Ön seçim varsa adayım' diyen Mehmet Tüm, toplantıya katılan gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

"Şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı"

Öte yandan, kamuoyu CHP'li Mehmet Tüm'ü yaptığı açıklamalar ile yakından tanıyor. CHP'li Tüm, 2015 yılının Eylül ayında Dağlıca'da yaşanan terör saldırısı sonrasında bir açıklama yapmış ve açıklamasında 'Taraflar silah bıraksın' cümlesini kullanmıştı. Kamuoyundan o dönemde sert tepki gören Mehmet Tüm, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Aycan Özdil'in cenazesinde yumruklu saldırıya uğramıştı.

CHP'li eski vekil Tüm'ün basın mensuplarının sorularını kabul etmemesi üzerine gazeteciler tepki gösterdi. Tüm ise, 'Sizlerle tekrar bir araya geleceğiz' açıklamasında bulundu.