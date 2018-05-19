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19 Mayıs 2018 13:09

Tarihe yön veren gemilerin maketleri sergilendi

Tarihe yön veren Türk Gemilerinin maketleri sergisi 19 Mayıs’ta Balıkesir’in Edremit ilçesinde açıldı.

Tarihe yön veren gemilerin maketleri sergilendi

19 Mayıs 2018 13:09


Türk Denizcilik tarihine önemli imzalar atan Türk Gemilerinin maketlerinin bulunduğu sergi Edremit A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde açıldı. Serginin açılışını Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka Yaptı. Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkanı Metin Önkol tarafından tamamen el yapımı olarak ağaç ve bez kullanılarak yapılan modeller büyük ilgi gördü. Tarihimize ışık tutan gemilerin modelleri arasında en büyük ilgiyi Bandırma ve Nusret Mayın gemisi ile Çanakkale Savaşlarında hastane gemi olarak kullanılan Rağbet gemisinin maketleri çekti.


Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisini açan 20 gemi maketiyle açan modelci Metin Önkol “Bir Edremitli olarak tarihe ışık tutmuş, Kanatsız Kuşlar Adı altında halkımıza gemi modellerimizi göstermek istedim. Burada yaklaşık 20’ye yakım modelimiz var. Dinamik ve statik olarak modellerimiz mevcuttur. Tarihimizde yer etmiş gemiler Bandırma, Gayret, Nusrat Mayın Gemisi gibi gemiler sergilenmektedir.”dedi.




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