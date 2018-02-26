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26 Şubat 2018 11:07

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 161 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçısı yakalandı

26 Şubat 2018 11:07


Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin Savaştepe ilçesinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamasında durdurulan 45 plakalı bir aracın sürücüsü Y.A.’nın sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkınca araçta arama yapıldı. Ön koltukta bulunan poşette 161 adet madeni para ve tarihi eser ele geçirildi. Aracın bagaj aramasında ayrıca metal detektörü ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı şüphelisinin daha önce 2010 yılında da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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