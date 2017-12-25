Tarihi Havran evleri, sergiyle tanıtıldı

Havran Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları neticesinde ilçeye kazandırılan Havran Kent Müzesi, ilk kez ilçenin köklü tarihini anlatan ve tarihi Havran konaklarının yer aldığı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Amatör fotoğraf Sanatçısı Cansu Osemen’in uzun süredir uğraş verdiği tarihi konakları anlatan 57 fotoğraf, Havran Belediyesi’nin katkılarıyla sergiye hazır hale getirildi. Yüksek kalitede baskıları yapılan fotoğraflar, ilçenin iftihar kaynağı mekanları arasındaki Havran Kent Müzesi’nde halkın beğenisi için hazırlandı. Fotoğraf tutkunu olan Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Tuncer, fotoğraf sanatçıları, bazı dernek oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş açılış programına katıldı.

Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Aydın, Kaymakamlık ve Belediye iş birliğiyle fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Cansu Osemen’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Emin Ersoy da, ilçenin tanıtımına katkı sağlayan tüm sanatçıların destekçisi olduklarını ifade etti. Protokol mensupları ve davetliler, gitar ve keman eşliğindeki canlı müzik ile birlikte sergilenen fotoğrafları inceledi. Cansu Osemen, davetlilere fotoğraflarla ilgili bilgiler verdi. Sergiyi gezen misafirlere, belediyemiz tarafından bastırılan ve Havran’ın tarihini anlatan kitap ve broşürler dağıtıldı.

Sergi ile ilgili konuşan amatör fotoğraf sanatçısı Cansu Osemen, katkılarından dolayı Havran Belediyesi’ne ve başkan Emin Ersoy’a şükranlarını sunarken, tüm katılımcılara teşekkür etti. Osemen, “Havran Kent Müzesi’ni Balıkesir halkına kazandıran Belediye Başkanımız Emin Ersoy’a ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Böylesine nadide bir müze binasında ilk sergiyi açan ben olduk. Ayrıca bu sergi benim ilk kişisel sergim. Bu kent müzesi bölgemizde tektir. Çektiğim tarihi Havran evlerini anlatan fotoğraflarımın baskısını Havran Belediyesi özel olarak Bursa’da yaptırdı. Ortaya ilçenin tarihini anlatan güzel bir çalışma çıktı. Bu sergimiz inşallah ilerleyen zamanlarda ilçemizi tüm Türkiye’de tanıtacak. Sonrasında da bu fotoğrafları telif haklarıyla birlikte belediyemize bağışlayacağım. Bu fotoğrafların sergiler bittikten sonra kimsesiz çocuklar yararına satılmasını istiyorum. Sergimize gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum” dedi.

Müze binasının giriş salonundaki sergi, mesai saatleri içerisinde ücretsiz şekilde gezilebilecek.