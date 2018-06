Tarihi okul restore edilecek

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ilk Ziraat Mektebi olan ’Taş Kışla’ restore edilerek turizme kazandırılacak. Kepsut Belediye Başkanı lsmail Cankul ilçeye prestij kazandıracak olan kışla projenin müjdesini verdi.

Kepsut Belediyesi mülkiyetinde bulunan Taş Kışlaya yeni bir projenin başlanacağını söyleyen Başkanı Cankul, tarihi yapının. Türkiye Turizmi ne hizmet verecek mekana dönüştüreceklerini dile getirdi.

Tarihi yapının 30 yıl önce belediyeye devredildiğini aktaran Belediye Başkanı lsmail Cankul şunları kaydetti: ’Yıllardan beri yerel seçimlerde her belediye başkan adayları burası ile ilgi li çeşitli projeler hazırlayıp vaadler verdiler ancak biz ilçemizde bu güne kadar vaad edilmiş fakat yapılamamış her projeyi hayata geçirdiğimiz gibi kışlanın da projesini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Tarihi dokunun ayağa kalkması ile birlikte ilçemize 7 yıldızlı lüks otel yapılacak. Yapılan bu yatırım sayesinde 300-350 kişiye ekmek kapısı açılacak. Aynı zamanda ilçeye büyük bir gelir sağlayacak. Kışlanın projesi Yap işlet-devret modeli uygulayacağız. Tabii bu yerin ayağa kaldırılmasıyla Kepsut’a ülke düzeyinde bir prestij kazanarak. Türkiye’nin uğrak yeri haline gelecek. 7 yıldızlı lüks otel konseptinde yapılacak olan projede atlı sporlar, su oyun parkı, Yüzme havuzu, golf sahası, organik tarım alanları ve her türlü etkinliklerin yapılabileceği yerler olacak. Şimdiden Vefalı Yurt Kepsut’umuza hayırlı olsun" dedi.