Tarihi okul restore ediliyor

Altıeylül Belediyesi ilçeye bağlı Konakpınar kırsal mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Hazine dairesine ait olan tarihi okulu restore edecek. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarihi yapıda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Kafaoğlu, "Ecdadımızın yıllar önce zor şartlar altında inşa ettiği bu tarihi eğitim kurumuna sahip çıkarak yeniden hayata geçireceğiz. Ekiplerimiz binanın restitüsyon çalışmalarını yaparak, rölöve analiz raporlarını çıkardılar. Tarihi yapıya zarar vermeden birebir aynı olarak restorasyonunu, belediyemiz tarafından en kısa zamanda yapacağız. Beş dönüm arazinin içerisinde bulunan iki tarihi binamız Gençlik Merkezi olarak hizmet verirken bahçesi de, sporcuların kamp yeri olarak kullanılacak" dedi.

Konakpınar’da yapılması düşünülen Gençlik Merkezinde iki adet çok amaçlı salon, yönetici ve personel odaların yanı sıra 7 adet yatak odasının bulunacağını dile getiren Başkan Kafaoğlu, "Restore edilmesi ile ilçemizde bir kültür varlığı daha gün ışığına çıkarılmış ve gelecek nesillere ulaşmasında katkı sağlamış olacağız" dedi.