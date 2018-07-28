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28 Temmuz 2018 17:57

Tarihi saat kulesi çalışmaya başladı

Balıkesir’in simgesi konumunda olan ve 191 yıldan bu yana çalışan “Koca Saat” adıyla bilinen Anafartalar Caddesi Kuva-yi Milliye Müzesi yanındaki saat kulesinin arızası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce giderilerek hafta sonu itibariyle çalıştırılmaya başlandı.

Tarihi saat kulesi çalışmaya başladı

28 Temmuz 2018 17:57


Balıkesir’de yıllara meydan okuyan saat kulesi yaklaşık 2 haftadır halat ve mekanik arızası nedeniyle çalışmıyordu. Murat Gündoğan tarafından haftada iki kez bakımı gerçekleştirilen saatin tekrar çalışması için halat ve bazı mekanik parçaların gelmesiyle tamiratı gerçekleştirilen Saat Kulesi tekrar faaliyete geçti. Balıkesir’in merkezinde bulunan ve vatandaşların Saat Kulesi ile Koca Saat olarak andıkları saat yaşadığı onlarca depreme rağmen yıllara meydan okudu. Saat kulesinin girişinde bulunan mermer kitabeye göre, 1827 yılında Silistre Valisi Giridizade Mehmet Paşa tarafından Galata Kulesi’nin bir benzeri olarak yapılan Saat Kulesi, Balıkesir’de 1897 yılında yaşanan büyük bir deprem sonucunda yıkıldı. 1901 yılında Mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından tekrar yaptırılan saat kulesi 1962 yılında Balıkesir Belediyesi tarafından onarıldı.




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