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Tarihi tulumbacılar temsili yangına müdahale etti

Balıkesir’de İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte tarihi tulumbacılar çıkan temsili yangına müdahale ederek söndürdü.

Balıkesir'de İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte tarihi tulumbacılar çıkan temsili yangına müdahale ederek söndürdü.


İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Ali Hikmet Paşa meydanında düzenlenen program Mehter Takımı konseriyle başladı. Daha sonra dünyanın en eski itfaiye gruplarından birisi sayılan tarihi tulumbacılar meydanda çıkan bir yangına temsili olarak müdahale ederek yanan evin içerisinden bir kişiyi kurtardı. Tarihi tulumbacılar tarafından sahnelenen temsili yangın söndürme gösterisi çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterinin sonunda İtfaiye Daire Başkanlığına ait modern araçlarla meydana gelen itfaiyecilerle tulumbacılar bir arada fotoğraf çektirdi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yardımcısı Yusuf Hocaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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