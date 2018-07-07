"Tarım ve İnsan” konulu fotoğraflar Balıkesir’de sergilendi

Balıkesir’de düzenlenen serginin açılışını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Lokman Gültekin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Banka temsilcileri ve daire amirleri yaptı. Açılışta konuşan İl Müdürü Lokman Gültekin "Bakanlığımızca 2009 yılından bu yana düzenlenen "9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" 6 kategoride yapıldı. Bu sene ki tematik kategorimiz Milli Tarım. 2019 yılı da Buzağı Kayıplarının önlenmesi olarak belirlendi. 501 üreticimizden 2 bin 326 adet fotoğrafımız yarışmaya girdi. Bunlardan 58 tanesi Türkiye’de sergilenmeye değer görüldü. Tarımsal zenginliklerimizin, tarımsal güzelliklerimizin Biz bu sergide ki fotoğraflarımızla vermek istediğimiz mesajın yerini bulmasını diliyoruz." dedi.

Açılışın ardından Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisini gezen davetliler çekilen fotoğraflar hakkında İl Müdürü Gültekin’den bilgi aldı.