Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 14:34

"Tarım ve İnsan” konulu fotoğraflar Balıkesir’de sergilendi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenerek geleneksel hale gelen "Tarım ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Balıkesir’de sanat severlerin beğenisine sunuldu.


07 Temmuz 2018 14:34


Balıkesir’de düzenlenen serginin açılışını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Lokman Gültekin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Kerim Özdemir, Banka temsilcileri ve daire amirleri yaptı. Açılışta konuşan İl Müdürü Lokman Gültekin "Bakanlığımızca 2009 yılından bu yana düzenlenen "9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" 6 kategoride yapıldı. Bu sene ki tematik kategorimiz Milli Tarım. 2019 yılı da Buzağı Kayıplarının önlenmesi olarak belirlendi. 501 üreticimizden 2 bin 326 adet fotoğrafımız yarışmaya girdi. Bunlardan 58 tanesi Türkiye’de sergilenmeye değer görüldü. Tarımsal zenginliklerimizin, tarımsal güzelliklerimizin Biz bu sergide ki fotoğraflarımızla vermek istediğimiz mesajın yerini bulmasını diliyoruz." dedi.


Açılışın ardından Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisini gezen davetliler çekilen fotoğraflar hakkında İl Müdürü Gültekin’den bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç