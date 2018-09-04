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04 Eylül 2018 11:48

Taşan kanalizasyon suyu tepkiye neden oldu

Burhaniye ilçesinde, Ören Ayaklı kavşağında taşan kanalizasyon suları tepkilere neden oldu.

Taşan kanalizasyon suyu tepkiye neden oldu

04 Eylül 2018 11:48

Baski ekipleri yola taşan atık suyu vidanjörle çekerken, vatandaşlar soruna çözüm bulunmasını istedi.


Ayaklı kavşağında aynı gün iki defa taşan kanalizasyon sistemi yolu su altında bırakırken, çevrede oturan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sorunun çözümü için dilekçe verdiklerini bildiren vatandaşlar, sistemin hatalı olduğunu iddia ettiler. Bir günde iki defa taşma olduğunu anlatan Yücel Ünlü, “Bütün yol atık su içinde kaldı. İkinci defadır vidanjör geldi çekiyor. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Mahalleli olarak toplanıp dilekçe verdik. Sorunun çözümünü istiyoruz” dedi. Şennur Ünlü de, “Evimiz burada. Bundan 3 aydır şikayetçiyiz. Ancak, çözüm bulunmadı. Zaten bunun buraya yapılması yanlıştı. Burası dört yol ağzı. İnsanlar burnunu tıkayarak geçiyor. Kokudan kapımızı açamıyoruz. Soruna çözüm ekliyoruz” dedi.




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