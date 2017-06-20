Taşınan hastane için imza kampanyası

Balıkesir Tabip Odası Tabip Odasında düzenlenen basın toplantısında diğer alanında faaliyet gösteren STK temsilcileri yer aldı. STK’lar adına konuşan Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan tarihe, tarihsel yapılara ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 27 Dönüm arazi üzerine 1915 yılında Mutasarrıf (Vali) Doktor Reşit Bey tarafından inşa ettirilerek daha sonra onarım geçirdiğini ifade eden Başkan Uçan “1954 yılına kadar Millet Hastanesi olarak hizmet veren hastane, 1954 yılında meydana gelen kazan patlaması sonrası Millet Hastanesi şu anki Devlet Hastanesi’ne taşınmıştır. Tek katlı, iki katlı ve 4 katlı 9 ayrı binadan oluşmaktadır. Hastanenin A Bloğu, Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu’nca tescillidir. Erkekler Servisinin bulunduğu ana bina ve 27 dönüm arsanın tamamı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilerek sit alanı kapsamına alınmıştır. Ayrıca sonradan yaptırılan Firdevs Hattatoğlu Servisi yanındaki otopark olarak kullanılan arsaya 644 m2 zemine oturacak şekilde 3+1 katlı ek bina inşaatı yapılarak Erkekler Servisi olarak kullanılmaya başlanmış, daha önce Erkekler servisi olarak kullanılan tarihi bina ise restore edilerek poliklinik binası haline getirilmişti”dedi.

Balıkesir’in ilk hastanesi

Balıkesir’in ilk hastanesi olması nedeni ile özel bir öneme sahip olan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 9 Haziran 2017 itibarı ile yeni yapılan Atatürk Devlet Hastanesine taşındığını hatırlatan Başkan Uçan “Balıkesir Tabip Odası olarak konu ile ilgili yazılı talebimizi Sağlık Bakanlığına ive Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına ilettik. Tarihi hastanenin bahçesi çam ağaçları ile kaplı olup, tarihi dokusu bozulmadan A bloğun İlimiz de eksikliği duyulan sağlık müzesi ve diğer binaların ise sağlık personelinin sosyal gereksinimlerinin karşılanması için sosyal tesis olarak düzenlenmesini tarihe, tarihsel yapılara ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak olarak değerlendiriyor ve talep ediyoruz. Uygulamanın ülke için de ilk örnek oluşturmasını diliyoruz. İlimizde sağlık alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları olarak kamuoyunu duyarlı olmaya ve kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz”şeklinde konuştu.

Kampanyaya Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Diş hekimleri Odası, Balıkesir Eczacı Odası, Balıkesir Veteriner Hekimler Odası, Sağlık-Sen Balıkesir Şubesi, Türk Sağlık Sen Balıkesir Şubesi , Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi, Birlik Ve Dayanışma Sendikası Balıkesir Şubesi ,Balıkesir Aile Hekimleri Derneği ,Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği destek verdi.