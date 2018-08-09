Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 19:32

Tatil için geldiği Edremit’te kaybolan yaşlı adam dere kenarında sağ olarak bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesine yaklaşık 1 hafta önce tatile gelen yaşlı adam dere kenarında jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu.

Tatil için geldiği Edremit’te kaybolan yaşlı adam dere kenarında sağ olarak bulundu

09 Ağustos 2018 19:32


Edremit’in Güre Mahallesi’ne Kocaeli’den eşi ve 2 çocuğuyla beraber gelen Zülküf Karataş (69), salı akşamı 18.00 sıralarında markete gidiyorum diyerek kaldığı otelden çıktıktan sonra kendisinden 2 gündür haber alınamıyordu.


Hayatından endişelenen ailesi Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Dün sabahtan bu yana arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaşlı adamın bulunması için seferber oldu. Yaşlı adam 16.00 sıralarında kaldığı otele yaklaşık 5 km’lik mesafede mesire alanı olan dere yatağında baygın halde bulundu. Yaşlı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç