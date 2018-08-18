Tatilciler 9 günlük bayramda Ege adaları yerine iç turizme yöneldi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısından Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adalarına gitmek isteyenler, bu kararlarını ertelemek zorunda kaldı. Her bayram tatilinde kuyruklarının oluştuğu Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan bu bayram biletlerini internet üzerinden satın alan yaklaşık 600 kişinin dışında geçiş yapan olmadığı öğrenildi.

Ayvalıklı turizmci Fatih Jale, “Bu bayram oldukça sönük geçiyor. Rezervasyon iptallerimiz çok. En az 1000 adet iptal aldık. Bunun sebebi de dolar ve avronun yüksek seviyelerde olması. Çünkü Midilli’de bugünkü döviz kuruyla bir fincan kahve 20 avroyu buluyor. Yani dövizdeki yüksek kur Türk tatilcilerin ekonomisine uymuyor. Ama internet üzerinden daha önce rezervasyon yaptırmış olanlar ise mecburen gidiyor. Ben 9 günlük kurban bayramı tatilinde Ayvalık’tan Midilli’ye tüm turizm acentelerinden toplam 6 bin kişinin bile geçeceğine inanmıyorum. Belki de 5 bin kişiyi bile geçmeyecek bu rakam. Başka senelerde deniz hudut kapısı önünde sağlı sollu uzun kuyruklar oluşuyordu. İnşallah avro ve dolar bir an önce düşer de hem bizim hem de tatilcilerin bu yöndeki mağduriyeti ortadan kaldırılmış olur” diye konuştu.

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen Jale Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Jale ise, geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında bu yıl kurban bayramında Türk tatilcilerin Midilli Adası’na yönelik taleplerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğünü söyledi.

Midilli Adası’na giden Özlem Pala adlı tatilci de, "Avro ve doların yükselmesi yüzünden Midilli Adası’nda dört dörtlük bir tatil yapabilmek mümkün değil. O yüzden de çadırlarımızı da beraberimizde götürerek kamp turizmi yapacağız. Böylelikle de tatilimizi daha ucuza getirmiş olacağız. Hem kalabalıktan uzak kafamızı dinlemiş olacak, hem de fazla harcamama yapmamış olacağız“ diye konuştu.