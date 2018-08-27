Tatilciler hava yolunu tercih etti

Birçok tatilci kara yollarındaki yoğunluk sebebiyle hava yolunu tercih etti.

Kuzey Ege’yi dünyaya bağlayan Koca Seyit Havalimanı bu 9 günlük bayram tatilinde de turizm beldelerini hava yoluyla büyük şehirlere bağladı. Tatilini Kuzey Ege’de Ayvalık, Burhaniye, Edremit, gibi turizm beldelerinde geçirip kara yolu çilesinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar uçmayı tercih etti. Günde ortalama 9 seferin yapıldığını ifade eden yetkililer, uçaklardaki doluluk oranlarının da tatil boyunca yüzde yüzlere ulaştığını bildirdi. 9 günde Koca Seyit Havalimanı’ndan yaklaşık 30 bin kişinin uçtuğu tahmin ediliyor.